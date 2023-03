IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il miglior posto Zielinski vuole restare, lo ha detto chiaramente

Zielinski vuole restare, lo ha detto con parole chiare e accorate, ma a Roma (sponda Lazio) dicono che non è vero, è tutta una manovra per depistare l'opinione pubblica.

Lui ha confabulato con Sarri nel sottopassaggio dopo Napoli- Lazio, manco fossero De Laurentiis e Lotito. "È già tutto scritto" - dice chi sa sempre tutto.

Rrahmani non è certo di rinnovare, ma se resta lui il suo vice Ostigard è già pronto ad andar via. Lozano ed Elmas cercano nuovi stimoli, come se un altro luogo li implichi necessariamente. Ma non è così. Il miglior posto al mondo per il calcio è qui.