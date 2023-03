Napoli, che guaio: si ferma Osimhen. Salta il Milan, Champions a rischio Infortunio per l'attaccante al rientro dalla nazionale: lesione distrattiva. A giorni nuovi esami

Brutta notizia per il Napoli, che perde l'attaccante Victor Osimhen per la gara di domenica contro il Milan. Al rientro dalla convocazione con la nazionale, il giocatore ha accusato un fastidio all'adduttore. E' stato sottoposto a esami che - come si legge nel comunicato del club azzurro - evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Osimhen salterà la gara di domenica contro il Milan e quasi sicuramente la prossima in campionato di venerdì prossimo al Lecce. Purtroppo a forte rischio anche l'andata di Champions League in casa del Milan.