Simeone pronto a sostituire Osimhen nella sfida contro il Milan Anche se Raspadori è recuperato, sarà l'argentino il titolare al posto del nigeriano infortunato

Un bel guaio. Non ci voleva: il Napoli perde Victor Osimhen per infortunio. L'attaccante nigeriano è rientrato oggi dagli impegni con la nazionale con un fastidio all'adduttore. Ha svolto esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva alla coscia. Non è un problema particolarmente serio, ma in genere occorrono 15-20 giorni per tornare in campo. Il presidente De Laurentiis, intervistato a margine della riunione della Lega Serie A, ha parlato di 15 giorni. A questo punto l'attaccante salterà sicuramente la gara di domenica contro il Milan al Maradona, e poi quella di venerdì prossimo a Lecce.

Ovviamente è a rischio la partita di Champions, ancora contro il Milan, del 12 aprile a San Siro, valida per l'andata dei quarti. Da capire se il nigeriano riuscirà nel recupero lampo, o se Spalletti se la sentirà di rischiarlo, con il concreto pericolo - però - di una pericolosa ricaduta. Più probabilmente, si lavorerà per riavere il giocatore al 100% nella partita di ritorno, quella del 18 aprile a Fuorigrotta. E proprio in vista Champions prosegue la corsa ai biglietti, ma non mancano le polemiche. Alcuni gruppi organizzati hanno annunciato una sorta di sciopero del tifo, proprio per protesta contro i costi dei ticket, giudicati troppo alti. Intanto, il presidente ha allontanato le voci su Kvara e il rinnovo, ma facendo capire che le trattative sono iniziate.