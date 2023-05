IL PIZZINO SPOT di Urgo: Una famiglia (in)felice Aspettiamo 33 anni per rivincere uno scudetto e quando ci riusciamo "ce lo intossicano"

Il mondo è strano, Napoli un po' di più. Aspettiamo 33 anni per rivincere uno scudetto e quando ci riusciamo, come ha detto Umberto Chiariello, "ce lo intossicano". Infatti, in questo caso i tifosi napoletani non c'entrano niente, hanno fatto tutto "loro". Quella sfida, che pare sia all'ultimo sangue, è tutta tra Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. E chi immaginava che si trovassero reciprocamente insopportabili fino a questo punto da così tanto tempo. Sembrava una famiglia felice e invece era solo una famiglia, tra odi, rancori e dissapori. Come tante.