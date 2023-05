Napoli tra campo e futuro: pesa l'incognita Spalletti Domenica gli azzurri saranno impegnati sul campo del Bologna

Tra campo e futuro: il Napoli si prepara alle ultime due giornate di campionato, per chiudere una stagione straordinaria. Domenica la trasferta a Bologna, poi la chiusura al Maradona contro la Sampdoria, con l'ultima festa scudetto e la consegna del trofeo ufficiale. A rovinare, almeno parzialmente, l'atmosfera è il probabile addio dell'allenatore Luciano Spalletti e del ds Cristiano Giuntoli. Nulla di ufficiale, ma le voci si moltiplicano e soprattutto non arrivano smentite. Anzi, ieri a Castel Volturno l'allenatore si è intrattenuto con i tifosi: in tanti gli hanno chiesto di restare ma lui non ha risposto, commuovendosi quando un ragazzo lo ha ringraziato per le emozioni che ha regalato.

Chiaro che il presidente De Laurentiis si sta già guardando intorno, ma per avere un'idea più chiara bisognerà attendere la fine della stagione. Solo allora potrà cominciare la vera e propria trattativa per il nuovo allenatore. Luis Enrique, Rafa Benitez, Vincenzo Italiano, Thiago Motta e Gian Piero Gasperini i profili più gettonati, ma con De Laurentiis tutto può accadere, e per questo non si può escludere un clamoroso dietrofront di Spalletti, che tuttavia sembra deciso sulla sua scelta. Intanto, domenica a Bologna il Napoli non avrà lo squalificato Elmas, squalificato. Sarà assente anche Lozano per infortunio. L'allenatore dovrebbe rimettere mano al turnover, ma i big Kvaratskhelia e Osimhen dovrebbero partire titolari, così come Lobotka a centrocampo e Kim in difesa.