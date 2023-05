IL PIZZINO SPOT di Urgo: La spada nella roccia Si cerca un novello re Artù per la panchina: alla fine a estrarre la lama sarà uno scudiero

Se c'è un totoallenatori dopo Luciano Spalletti, voglio parteciparvi. Del resto il nome in testa del nuovo messia della panchina azzurra ce l'ho dal giorno dopo che ho capito che tra il mister di Certaldo e il presidente De Laurentiis non correva buon sangue. Sono stati detti tutti, dai quelli "normali" ai più strampalati, da quelli nostrani a qualche eschimese. La superficie terrestre è stata battuta palmo a palmo alla ricerca del novello re Artù. La roccia era là, la spada pure. Temo però si sia puntato troppo in alto. Alla fine, vedrete, a estrarre la lama sarà uno scudiero.