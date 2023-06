Napoli, Manfredi: "A Spalletti sarà conferita la cittadinanza onoraria" Il primo cittadino: "Ha dato tanto a questa città, abbiamo avviato l'iter"

In casa Napoli si vola verso l'epilogo stagionale con la nuova festa Scudetto. Seduta mattutina per il gruppo azzurro al training center di Castel Volturno con lo sguardo rivolto alla Sampdoria e al trofeo che sarà alzato dal capitano, Giovanni Di Lorenzo, all'interno di un post-gara articolato e ricco di sorprese. Fase di attivazione e torello, partita a campo ridotto con l'assenza di Matteo Politano, da sole terapie, e con Mathias Olivera da lavoro individuale in campo.

Il sindaco: "Ha dato tanto alla città"

Ultimi dettagli per la festa Scudetto con 21 maxi-schermi tra il capoluogo e la provincia e nel corso della presentazione del libro di Gianfranco Coppola, “Campioni Per Sempre”, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato la cittadinanza onoraria per Luciano Spalletti. "Sicuramente daremo la cittadinanza a Spalletti perché è stato il condottiero di quest'anno. - ha spiegato il primo cittadino - Lo ha fatto con grande professionalità, grande dedizione, ma anche grande compostezza. Un grande allenatore che ha dato tanto a questa città. C'è stata una proposta unanime del consiglio comunale che ho accolto e, quindi, abbiamo avviato l'iter per dare la cittadinanza onoraria a Spalletti e lo facciamo con grande gioia".