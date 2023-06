Nuovo allenatore, De Laurentiis tentato dalla pista estera Il presidente cerca il successore di Spalletti: contattati Galtier e Nagelsmann

Prosegue la ricerca del successore di Luciano Spalletti. Servirà tempo, forse almeno una settimana o dieci giorni. De Laurentiis sembra sempre molto tentato dalla pista estera, perché stuzzicato da allenatori che hanno esperienza in Champions. Dopo il no di Luis Enrique e le complicazioni per Sergio Conceicao, ora nei pensieri del patron ci sarebbero il francese Galtier (oggi al Psg) e il tedesco Nagelsmann, giovanissimo. Tuttavia, sono nomi che porterebbero diverse incognite. Più sicura la pista “italiana”, in questo caso di nome e di fatto. Ma il tecnico della Fiorentina ha pochissima esperienza europea. Questo il dilemma, insomma, mentre sembrano raffreddarsi le piste che portano a Thiago Motta e Benitez.