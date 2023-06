Napoli, i numeri da record "spaventano" il nuovo allenatore? Il successore avrà tutto da perdere, almeno in campionato. E le ambizioni Champions sono alte

Il Napoli ha chiuso una stagione da record, con le celebrazioni per il meritato scudetto durate un mese, e la necessità di dover voltare pagina pur mantenendo la squadra competitiva. I numeri degli azzurri sono impressionanti: 90 punti in classifica, secondo miglior punteggio della storia. Ma anche miglior attacco e miglior difesa, così come la migliore differenza reti. Inoltre anche la vittoria della classifica capocannonieri con Osimhen, che dopo Maradona, Cavani e Higuain ottiene questo prestigioso primato. Con 26 gol in campionato, si piazza al quinto posto della speciale classifica dei migliori attaccanti d'Europa. Numeri da record, che metteranno il Napoli tra le favorite anche nella prossima stagione.

Nonostante l'addio di Spalletti e quello probabile del ds Giuntoli, e nonostante l'addio del difensore Kim, la squadra resterà forte e sicuramente sarà l'avversaria da battere. Per questo le difficoltà aumenteranno: una sfida difficile ma stimolante quella che dovrà accettare il successore di Spalletti. De Laurentiis sembra orientato a cerca un profilo internazionale, ma l'obiettivo è la continuità tattica. Per questo il nome di Vincenzo Italiano della Fiorentina sembra il più probabile. Servirà qualche giorno di pazienza, ma probabilmente se ne saprà di più dopo la finale di Conference League di mercoledì, quando la Fiorentina contenderà il trofeo al West Ham.