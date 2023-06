Kim verso l'addio: non solo lo United, si inserisce anche il Newcastle Il difensore coreano ha una clausola rescissoria da circa 60 milioni

Il Newcastle insidia il Manchester United. I manager di Kim avrebbero incontrato in gran segreto i dirigenti dei Magpies a St. James’ Park in occasione di una delle ultime partite di campionato. E dunque a maggio. Poco, pochissimo tempo fa. Oggetto: siamo pronti anche noi a pagare la clausola e a garantire un super ingaggio a Kim. Il Newcastle, tra l’altro, giocherà la Champions esattamente come lo United, e questo è un aspetto assolutamente rilevante.