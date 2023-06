Niente da fare per Italiano: incontro positivo con Commisso. Resta a Firenze Salta un altro candidato per la sostituzione di Spalletti

E' andato in scena oggi un incontro tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano per parlare di futuro. E il summit si sarebbe chiuso con una fumata bianca: l'allenatore ex Spezia - si legge - ha deciso insieme alla società di restare a Firenze un altro anno, come previsto dal contratto fino al 2024. Nel confronto si è discusso anche dei programmi futuri del club viola.