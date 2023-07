IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il cuore poi verrà Impressioni sulla prima conferenza stampa di mister Rudi Garcia

Ho ascoltato con attenzione la prima conferenza stampa di Rudi Garcia a Dimaro e ne ho ricavato le stesse impressioni della prima (che temevo fosse condizionata anche dalla presenza ingombrante del grande capo).

Il mister transalpino è un signor professionista, conosce il suo mestiere e ha abilità e intelletto tanto per uscir fuori da situazioni imbarazzanti quanto per "dire pane al pane e vino al vino". Non va per "vichi e vicarielli" e sembra avere le idee più chiare di molti addetti ai lavori (che, per inciso, ha già cominciato a sfottere).

Ma il cuore? Poi verrà, glielo faremo venire.