Rinnovo Osimhen, a Dimaro è iniziata la trattativa con De Laurentiis Primi approcci col procuratore Roberto Calenda. Il patron si può spingere fino a 7 milioni l'anno

Ritorno da eroe per Victor Osimhen a Dimaro. L'attaccante nigeriano è stato accolto da eroe dai tifosi presenti in ritiro. Ora il Napoli è al completo e finalmente Garcia può lavorare sul suo Napoli, aspettando i sostituti di Kim e Ndombele. Osimhen è stato accompagnato in Trentino dal suo agente, Roberto Calenda, per iniziare la trattativa sul rinnovo. Non ci sono offerte "irrinunciabili", e sono partiti i primi approcci col presidente De Laurentiis. Il Napoli arriverebbe a un ingaggio di 7 milioni esclusi i bonus per un prolungamento di due anni. Osimhen chiede garanzie di un progetto vincente, ma è più facile ottenere l'accordo con l'inserimento di una clausola rescissoria. Per il presidente azzurro non deve essere inferiore ai 150 milioni di euro, per il calciatore e il suo agente non deve andare oltre i 100. Situazioni da chiarire, ma la volontà di De Laurentiis è di chiudere la questione prima possibile e magari annunciare il rinnovo già nei prossimi giorni.