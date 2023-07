Da oggi il gruppo è al completo: Garcia ritrova tutti i "big" Tutti a disposizione dell'allenatore. Domani il primo test amichevole

Il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia finalmente ha la sua squadra al completo. Da oggi tutto il gruppo è a disposizione, big compresi. Rientrati ieri tutti i nazionali. Finalmente si potrà cominciare a vedere nel dettaglio il lavoro del tecnico francese. Domani, intanto, la prima amichevole stagionale: il Napoli affronta alle 18 a Dimaro i dilettanti dell'Aunane, ma come ha anticipato Garcia, i big non dovrebbero essere utilizzati in quanto arrivati da poco.