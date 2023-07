Zielinski e Lozano, De Laurentiis non arretra: rinnovo o addio Il presidente vuole tagliare gli alti ingaggi dei due giocatori. Trattative in corso

A Dimaro non si parla soltanto del rinnovo di Osimhen. De Laurentiis sta affrontando anche le situazioni relative a Lozano e Zielinski. Entrambi sono in scadenza nel 2024 e il presidente ha posto delle condizioni molto chiare. Considerando che hanno ingaggi molto alti (il messicano 4.5 milioni e il polacco quasi 4) il presidente non vuole portarli a scadenza per non perderli a zero. Propone un rinnovo a ingaggio ridotto (forse addirittura dimezzato), oppure chiede la cessione immediata. Più netta la situazione del messicano, per il quale il presidente spinge per l'addio. Lozano ha un'offerta dalla MLS, e in particolare dal Los Angeles. Per Zielinski problema più delicato, perché ha un'offerta della Lazio ma vorrebbe restare. E intanto ha rifiutato l'Arabia. Inoltre, Garcia non vorrebbe perdere un altro centrocampista oltre Ndombele.