Napoli, oggi il primo test contro i dilettanti: ma non ci saranno i "big" Alle 18 gli azzurri sfidano a Dimaro l'Aunane, formazione di Eccellenza

Oggi alle 18 prima amichevole del Napoli contro l'Anaune Val di Non. L'esordio ufficiale dello scudetto, una cosa da ricordare, anche se tutto sommato la partita passerà alla storia come quella del battesimo di una bozza del progetto: giocheranno un po' di grandi, cioè quelli che hanno scalato le Dolomiti dal primo giorno di ritiro, e un po' di ragazzi della Primavera. Tutto secondo i piani: per applaudire il debutto di Osi, Kvara, Di Lorenzo, Lobotka, Meret, Rrahmani, Zielinski e gli altri nazionali ritrovati martedì bisognerà attendere la seconda con la Spal, in programma lunedì alle 18 ancora al Comunale.