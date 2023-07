Garcia "blocca" il giovane Primavera Spavone: proseguirà il ritiro col Napoli Il centrocampista classe 2004 ha colpito l'allenatore francese

Nel corso della sua carriera Rudi Garcia ha lavorato e lanciato tanti giovani gioielli. A Napoli proverà anche a fare questo per rinforzare un vivaio azzurro. A Dimaro, in questi giorni, Alessandro Spavone ha impressionato il tecnico francese tanto che ne ha bloccato per ora la partenza. Il Napoli incontrerà l’agente del classe 2004, magari per allungare il contratto in scadenza nel 2025.