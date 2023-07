Prosegue la trattativa a oltranza per il rinnovo di Osimhen Ci sarebbe ancora distanza, ma c'è la volontà reciproca di trovare un accordo

Ancora al lavoro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il procuratore di Victor Osimhen, Roberto Calenda. L'agente dell'attaccante si è trattenuto in Trentino oltre il tempo previsto per provare a trovare un accordo con il presidente azzurro. Sullo sfondo incombe la nuvola Paris Saint Germain, con Mbappé escluso dalla tournèe in Giappone e il rischio di un'offerta per il nigeriano sempre in agguato. Tuttavia la volontà del calciatore è di restare, ma a patto di un rinnovo contrattuale che lo gratifichi, a maggior ragione dopo la maxi valutazione fatta da De Laurentiis, vale a dire di 200 milioni di euro. Nessun club, tra l'altro, sembra potersi avvicinare a questa cifra. De Laurentiis sarebbe pronto a spingersi fino a un maxi prolungamento biennale da ben otto milioni di euro, ma senza alcuna clausola rescissoria. Clausola che invece il giocatore chiede per avere garanzie. De Laurentiis sarebbe disposto ad accettare questa condizione, ma a fronte di un ingaggio più basso, tra i 6.5 e i 7 milioni a stagione. Oggi l'attaccante ha uno stipendio annuale di 4.5 milioni.