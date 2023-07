Per la difesa spunta il nome del croato Sutalo Al Napoli piace il difensore della Dinamo Zagabria

Altro nome per la sostituzione di Kim. E' quello di Josip Sutalo, croato della Dinamo Zagabria e medaglia di bronzo al Mondiale in Qatar. Lo riporta il Corriere dello Sport perché Kilman non si sblocca visto che i Wolves lo valutano 40 milioni di euro mentre Sutalo è valutato ale tra i 15 e i 20 milioni. Altro nome considerato è quello di Maxence Lacroix, 23 anni, francese del Wolfsburg che l'area scout del Napoli conosce molto bene.