L'agente di Osimhen ha lasciato Dimaro: passi avanti per il rinnovo L'attaccante vuole restare, ma manca ancora l'intesa su ingaggio e clausola

Victor Osimhen e il Napoli, ancora insieme? Sempre più possibile col passare dei giorni. Martedì è sbarcato a Dimaro il procuratore Roberto Calenda, andato via oggi dopo aver mosso dei passi in avanti per il rinnovo. Le ultime arrivano dall'esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio tramite il suo sito ufficiale:

"Roberto Calenda dopo tre giorni di dialoghi con il presidente De Laurentiis e la dirigenza del Napoli ha lasciato il ritiro di Dimaro e ci sono stati passi in avanti rispetto a una settimana fa. Le due parti continueranno a lavorare nei prossimi giorni per trovare l'intesa entro la fine del ritiro di Castel di Sangro, con Garcia che si sta spendendo in prima persona per far sì che Osimhen resti a Napoli".