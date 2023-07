IL PIZZINO SPOT di Urgo: Trova le differenze La nuova stagione inizia in un clima totalmente diverso rispetto allo scorso anno: ricordate?

Un anno esatto fa - mamma mia ne sembrano passati già mille - il Napoli si presentava a Dimaro con una squadra decimata dei suoi elementi più quotati per bravura e fama e anche più influenti fuori e dentro lo spogliatoio. Va aggiunto che quei cinque giocatori che lasciavano in quelle ore le pigre sponde del golfo partenopeo erano (in parte) anche i più amati.

La squadra azzurra aveva appena mancato uno scudetto - non richiesto né previsto - e la tifoseria (chi sa perchè) era in subbuglio. Aurelio De Laurentiis era in Trentino, ma tappato in albergo e più muto del cinema prima del sonoro.