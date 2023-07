De Laurentiis annuncia ai tifosi il rinnovo del capitano Di Lorenzo Il presidente lo comunica ai tifosi durante la presentazione della squadra: le cifre del contratto

Nella serata di festa in piazza a Dimaro per la presentazione del nuovo Napoli è arrivato un importante annuncio. Il presidente De Laurentiis ha comunicato ai tifosi il rinnovo del capitano Giovanni Di Lorenzo, che rinnoverà fino al 2029. Prolungamento importante per il difensore, che di fatto si lega a vita al Napoli. Guadagnerà 3 milioni circa a stagione e sarà ancora di più un punto di riferimento per i compagni di squadra e i tifosi.