De Laurentiis avvisa sui rinnovi: "Vedremo chi ama davvero il Napoli" Il presidente manda un altro messaggio piccato ai calciatori in trattativa

Dopo aver annunciato il rinnovo di Di Lorenzo, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato, parlando forse di Zielinski e Lozano in scadenza 2024: "Ma non è finita qui, da domani i rinnovi proseguono, vedremo chi ama davvero Napoli o ambisce ad altri lidi". Il presidente, come sempre vulcanico, ha anche lanciato un altro attacco alla stampa. "Ai tifosi dico di non credere a ciò che dicono i media". Poi l'appuntamento per un altro pronostico sulla prossima stagione. "Il 12 agosto vi saprò dire dove potremo arrivare. Nel ritiro di Castel di Sangro intensificheremo il lavoro sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo del mercato ". Gli azzurri si alleneranno in Abruzzo dal 18 luglio al 12 agosto.