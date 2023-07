Napoli, oggi ultimo test a Dimaro: alle 18.30 amichevole contro la Spal Garcia schiera i titolari nell'amichevole che concluderà il ritiro di Dimaro

Tutto pronto per l'ultima amichevole del Napoli nel ritiro di Dimaro. Gli azzurri sfideranno la Spal a Dimaro per il test che concluderà il periodo in Trentino. Finalmente Garcia potrà schierare i big, dopo che nel primo test contro i dilettanti dell'Aunane ha mandato in campo i giovani. Come annunciato dall'allenatore francese, ci saranno rotazioni di 45 minuti per i giocatori, stanchi dopo gli intensi giorni di lavoro atletico. Il Napoli sfiderà la formazione di Mimmo Di Carlo, retroscessa nella scorsa stagione dalla Serie B alla C. Pienone al campo di Carciato, con oltre 1600 paganti e tanti tifosi che sono rimasti fuori perché non sono riusciti a trovare il biglietto. Fischio d'inizio alle 18.30.