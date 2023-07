IL PIZZINO SPOT di Urgo: Chi disprezza vuol comprare Lotito non ha considerato che il suo collega De Laurentiis non voglia dare Zielinski proprio a lui.

Claudio Lotito, uno dei presidenti meno simpatici della storia del calcio, parlando della passione insoddisfatta della Lazio per Piotr Zielinski ha detto: "Abbiamo offerto 20 milioni per un giocatore di 29 anni in scadenza di contratto". E masticando amaro ha aggiunto: "Ma ora l'offerta scenderà, perché se non la accetti così funziona". Ora, premesso che non si capisce perché trasformi un suo (rabbioso) desiderata in un (neo)principio commerciale oggettivo, non ha considerato il caro patron laziale che il suo collega De Laurentiis non voglia darlo proprio a lui il suo calciatore?