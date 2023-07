L'agente di Kvaratskhelia a Dimaro: pronto il rinnovo del contratto Il georgiano guadagnerà il doppio dello stipendio: si attende l'annuncio

Ierri a bordo campo, ad assistere all’amichevole con la Spal, c’era a Dimaro anche il procuratore georgiano di Kvaratskhelia. Sarà l’occasione col presidente De Laurentiis per riallacciare il discorso già impostato in primavera è che prevede il prolungamento al 2028 con opzione fino al 2029 del contratto del fortissimo giocatore, premiato come il migliore della Serie A.

Si andrà circa al raddoppio dell’ingaggio (da 1,3 a 2,5 milioni netti) perché gli attacchi dalla Premier League non è difficile prevederli, ma se finora non c’è stato spazio è anche perché il giocatore ha espresso una precisa volontà di restare a Napoli.