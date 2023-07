Napoli, due giorni di riposo prima della partenza per Castel di Sangro Gli azzurri si ritroveranno venerdì in Abruzzo: pronte quattro amichevoli

Il Napoli chiude il ritiro di Dimaro e si prepara al ritorno a casa: Garcia concederà due giorni di riposo, prima del nuovo appuntamento fissato per venerdì, quando la truppa si radunerà di nuovo per la partenza verso l'Abruzzo. Comincerà infatti il secondo ritiro estivo a Castel di Sangro: un periodo leggermente più lungo rispetto a quello in Trentino, che si concluderà il 12 agosto e che vedrà gli azzurri impegnati in quattro amichevoli: si parte il 29 luglio con Napoli-Hatayspor, a seguire Napoli-Girona il 2 agosto, Napoli-Ausburg il 6 agosto, a chiudere l'ultimo test prima del campionato Napoli-Apollon Limassol l'11 agosto.

Tutte e quattro le gare avranno inizio alle 18.30. Intanto, stamattina in Val di Sole l'ultimo allenamento prima della partenza. Seduta defaticante dopo l'amichevole contro la Spal di lunedì. Per Osimhen solo lavoro in palestra, mentre Lobotka, uscito acciaccato, e Mario Rui non si sono visti. Per il portoghese si tratta di un infortunio muscolare: si attendono conferme sui tempi di recupero, ma serviranno almeno una decina di giorni. Sul fronte mercato Garcia aspetta il sostituto di Kim: caccia al difensore centrale che dovrebbe entrare nel vivo, soprattutto dopo che il presidente De Laurentiis ha sistemato gran parte dei rinnovi, per ultimo quello di Kvaratskhelia. Il Napoli ha acquistato dal Bari il portiere Elia Caprile, che è stato girato all'Empoli in prestito secco: sostituirà Vicario.