IL PIZZINO SPOT di Urgo: Cosa fatta capo ha? L'intervista di Elkann: e se quelle parole le avesse pronunciate De Laurentiis?

John Elkann in una intervista a La Stampa ha detto: "C’è chi pensa che la Juventus sia il problema. Al contrario, la Juventus è parte della soluzione. La Juve è stata storicamente l’ossatura del calcio italiano, ne è parte integrante. Ha dato la struttura alle nazionali che hanno vinto i titoli mondiali".

A prescindere che non si capisce perchè chi ha fatto bene per un tempo della sua storia non possa poi incorrere in reati (anche gravi) senza che il suo passato comporti de quo la loro derubricazione, ci si chiede: "E se le stesse parole le avesse pronunciate, che so, Aurelio De Laurentiis?".