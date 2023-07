Napoli, domani il primo allenamento a Castel di Sangro Gli azzurri cominceranno il ritiro in Abruzzo: porte aperte ai tifosi

Due giorni di relax tra un ritiro e l'altro. Il Napoli ha salutato Dimaro e il Trentino e si prepara alla seconda fase della preparazione, più lunga della precedente, che si svolgerà a Castel di Sangro, in Abruzzo. Venerdì la partenza, e allenamenti con quattro amichevoli che proseguiranno fino al 12 agosto. Una data importante, e non solo perché terminerà la fase di preparazione estiva. Per quel giorno il presidente De Laurentiis ha annunciato che rivelerà dove secondo lui potrà arrivare il Napoli. I tifosi aspettano il pronostico del patron, sperando che sarà accompagnato dall'annuncio di nuovi acquisti. A Dimaro tutto fermo, si è parlato soltanto di rinnovi: ora è tempo di prendere il sostituto di Kim in difesa e a centrocampo quello di Anguissa. Anche Rudi Garcia ha fissato la data del 12 agosto per fare il suo personale bilancio.

Evidentemnte per quel giorno alcuni nodi verranno al pettine. Oltre ai rinforzi, si aspetta anche la soluzione del rinnovo di Osimhen, la cui partenza questa estate sembra scongiurata. Ma per quanto riguarda la trattativa per prolungare il contratto sembra esserci ancora distanza. Fluide, invece, le situazioni per Kvaratskhelia, Zielinski e Mario Rui, per i quali si aspetta soltanto l'annuncio. Annuncio che invece è arrivato per il rinnovo di capitan Di Lorenzo. Da capire resta solo la situazione di Lozano, ancora lontano dall'addio ma non in trattativa per prolungare il contratto: se le parole di De Laurentiis di qualche settimana fa avranno effettivamente un seguito, l'attaccante messicano rischia addirittura di finire fuori rosa. Un'altra questione che sarà affrontata a Castel di Sangro.