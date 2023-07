IL PIZZINO SPOT di Urgo: I nostri Bronzi di Riace La prima amichevole spinge a una riflessione sulla "cantera" napoletana poco valorizzata

La prima amichevole del Napoli della stagione contro i dilettanti dell'Anaune, trascorsa tra buone giocate dei nostri giovani, qualcuna addirittura preziosa, non ha fatto che aumentare il rimpianto per una "cantera" napoletana a mio giudizio superiore a quella del Barcellona e del Real Madrid, ma regolarmente buttata alle ortiche, tra strutture inesistenti, programmazione alla carlona e assenza di patti chiari sui prestiti. Undici di loro sono andati via, sono rimasti con la prima squadra Edward Obaretin e Coli Saco, poco meno di due metri a testa, come i Bronzi di Riace. Almeno questo.