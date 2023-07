Danso e Kilman costosi, per la difesa torna di moda il greco Mavropanos Il difensore dello Stoccarda è un obiettivo "low cost" per sostituire Kim Minjae

Continua la caccia del Napoli al difensore. Rifiutate le prime offerte per Kilman e Danso: entrambi troppo cari. Così, come si legge sul Corriere dello Sport, è tornato in quota il greco Mavropanos dello Stoccarda. Piace, ha 25 anni e costi più contenuti dei colleghi: ha recuperato molto terreno, sta scalando posizioni, è lui la prima alternativa ai profili considerati deluxe. Facciamo più adatti al modo di giocare della squadra.