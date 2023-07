Osimhen, finalmente il rinnovo è più vicino: annuncio in Abruzzo? Il nigeriano avrà lo stipendio raddoppiato e una clausola rescissoria da almeno 150 milioni

Il traguardo per il rinnovo di contratto di Victor Osimhen è molto vicino. C’è ottimismo. Le distanze si riducono e l’obiettivo è riuscire a fare a Castel di Sangro quello che non è stato possibile dopo i quattro giorni di incontri a Dimaro: annunciare il rinnovo. Fino al 2027. Il presidente e il manager continuano a lavorare per far quadrare le mille voci in gioco: ingaggio, bonus, importo dell’eventuale clausola, diritti d’immagine e tutto lo scibile compreso nei contratti super articolati del Napoli.