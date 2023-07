IL PIZZINO SPOT di Urgo: Per sempre uno di noi Di Lorenzo resterà a Napoli fino all'epilogo della sua carriera. Qui chiuderà la sua storia.

Lo ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis a conclusione della festa di presentazione del Napoli 2023-2024 a Dimaro: "Oggi il nostro capitano Di Lorenzo è stato rinnovato fino al 2029". Notizia più bella non poteva esserci, premio più meritato neanche. Giovanni Di Lorenzo, la guida (non casuale) in campo e fuori del plotone tritasassi che ha stravinto il terzo scudetto azzurro, oggi ventinovenne, resterà nella città del sole fino all'epilogo della sua carriera. Qui chiuderà la sua storia calcistica, si spera tra (altre) vittorie, trionfi e coppe. Sarà per sempre uno di noi.