Osimhen star anche a Castel di Sangro: i tifosi aspettano l'annuncio del rinnovo Il nigeriano ha dato spettacolo in campo e raccolto applausi

Riparte il ritiro del Napoli: si cambia location. Dal Trentino gli azzurri si trasferiscono in Abruzzo. Si alleneranno a Castel di Sangro fino all'11 agosto. Oggi l'arrivo della squadra a Rivisondoli, dove alloggerà all'hotel Aqua Montis. Già domani pomeriggio, con fischio d'inizio alle 18.30, la terza amichevole stagionale contro i turchi dell'Hatayspor. Seguiranno poi altri tre test. Garcia ha predisposto la metà degli allenamenti a porte chiuse: il campionato si avvicina e l'allenatore ha bisogno di lavorare lontano da occhi indiscreti. Per il resto porte aperte ai tifosi, con l'immancabile coppa dello scudetto per i selfie, lo store ufficiali e diverse iniziative per l'intrattenimento serale dei tanti tifosi che già affollano Castel di Sangro.

E in ritiro potrebbe arrivare la notizia che tutti aspettano: Victor Osimhen sembra finalmente pronto a rinnovare. L'attaccante prolungherà con ingaggio praticamente raddoppiato, superando gli otto milioni a stagione. Sarà inserita anche una clausola rescissoria, valida dal prossimo anno e con un valore non inferiore ai 150 milioni di euro. Si attende l'annuncio di De Laurentiis nei prossimi giorni. Intanto si lavora anche sul fronte mercato: prosegue la caccia al difensore. Danso è il preferito, ma il Lens ha alzato le pretese dell'austriaco, chiedendo 30 milioni di euro. Anche l'altro obiettivo, l'inglese Kilman del Wolverhampton, costa non meno di 40 milioni. Per questo torna di moda il nome del greco Mavropanos dello Stoccarda, con un costo di circa 15 milioni rappresenta l'alternativa low cost.