Tre settimane di stop per Mario Rui. Si ferma anche Lobotka Lo slovacco è uscito anzitempo dal campo per un sovraccarico al ginocchio

Primo allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione a bordo campo e lavoro atletico ha svolto esercitazione tecnica con finalizzazione nelle porticine. A chiusura di sessione partita a campo ridotto con le porticine. Gaetano ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Lobotka è uscito anzitempo per dolore da sovraccarico al ginocchio sinistro. Mario Rui ha fatto terapie.