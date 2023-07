Napoli, oggi la terza amichevole contro i turchi dell'Hatayspor Alle 18.30 a Castel di Sangro il terzo test estivo per gli azzurri

Prosegue la preparazione estiva del Napoli di Rudi Garcia che nel ritiro di Castel di Sangro sfida subito l'Hatayspor. Dopo Anaune e Spal, si tratta del terzo test estivo ed il primo nel secondo ritiro pre-campionato. Per la partita, in programma alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini proprio di Castel di Sangro, è già stato raggiunto il sold-out. Per i tifosi è prevista la pay per views su Sky