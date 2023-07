IL PIZZINO SPOT di Urgo: (S)consigli per gli acquisti Tutti i nomi del calciomercato che il presidente De Laurentiis farebbe bene a non comprare...

Tra i giocatori che si vocifera possano venire al Napoli nella campagna acquisti già in corso ce ne sono alcuni che sconsiglio vivamente al presidente De Laurentiis e ai suoi collaboratori. Tra loro segnalo innanzitutto il sudamericano Roger Ibañez da Silva, il calciatore più beffato dell'intera serie A e nonostante ciò pure supponente. Segue a ruota Tommaso Baldanzi, giovane speranza dell'Empoli, un incrocio tra Antonio Cassano e Gaizka Mendieta. Infine Walid Cheddira, il non più giovanissimo marocchino, tanto impacciato e fortunato da andar bene per una piccola o giù di lì.