De Laurentiis svelerà gli obiettivi del Napoli il 12 agosto Entro quella data dovrebbe arrivare il rinforzo in difesa, così come il rinnovo di Osimhen

"La Champions è questione di fortuna! Quel 4-0 di Napoli-Milan mi è rimasto non qui in gola, mi è rimasto chissà dove...". Lo ha detto con ironia il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, riferendosi al ko dello scorso campionato contro i rossoneri e pensando alla volontà di fare passi avanti in Champions League. De Laurentiis ha parlato da Castel Di Sangro, dove il Napoli sta facendo il ritiro, nella presentazione di un francobollo speciale per celebrare lo scudetto del Napoli, stampato dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane.

Il patron azzurro ha anche ironizzato sull'esaltazione per la prossima Champions League del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che ha chiesto agli azzurri di portare la coppa con le orecchie in Abruzzo il prossimo anno. La cautela ora è sicuramente più saggia dei proclami, anche perché la data del 12 agosto si avvicina. È quella della fine del ritiro di Castel di Sangro, quando il presidente ha annunciato che svelerà gli obiettivi della sua squadra. E anche Garcia ha promesso che dirà la sua sulle potenzialità del Napoli. Intanto i tifosi aspettano il rinnovo di Osimhen, il cui addio sembra scongiurato, e il sostituto di Kim: con tutti i big confermati serve un sostituto per il coreano, che ormai Garcia attende con impazienza.