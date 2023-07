Record di tifosi a Castel di Sangro: le tribune non riescono a contenerli tutti Pienone per il ritiro del Napoli in Abruzzo: "Patini" sold out per la seduta pomeridiana

Prima domenica di ritiro in Abruzzo per il Napoli, che a Castel di Sangro ha fatto i conti con il pienone di tifosi. Complice la poca distanza da Napoli, meno di due ore, e il riposo mattutino, l'afflusso di persone si è concentrato tutto per la seduta del pomeriggio. Caos e tensione allo Stadio Patini di Castel di Sangro per l'allenamento pomeridiano del Napoli. L'impianto di Castel di Sangro è stato preso d'assalto dai tifosi azzurri ed è andato tutto esaurito nei Distinti e nelle Curve. La massa di persone è stata stoppata ai cancelli dagli steward, che hanno negato altri ingressi. In tanti non sono riusciti a entrare. Qualche momento di tensione ma nessun particolare problema di ordine pubblico.

In campo si è rivisto Lobotka, che ha lavorato in gruppo, ed era presente anche il patron De Laurentiis, che suo malgrado è stato vittima di una doccia indesiderata. Il patron, infatti, è stato colpito da un idrante entrato in funzione per bagnare il prato. Oggi gli azzurri continueranno a lavorare con una doppia seduta, ma solo con quella pomeridiana aperta a pubblico e stampa. Mercoledì la prossima amichevole contro gli spagnoli del Girona. Si lavora anche sul mercato, in difesa si va avanti per Mavropanos dello Stoccarda, potrebbero bastare una ventina di milioni di euro per portare a casa il centrale greco. Il difensore classe ’97 non ha giocato durante il triangolare dello Stoccarda contro il Borussia Monchengladbach e il Monaco 1860.