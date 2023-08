IL PIZZINO SPOT di Urgo: Perciò non dura Lozano non ha mai veramente convinto, nonostante le quattro stagioni già interamente trascorse qua.

Hirving (Chucky) Lozano è un fresco 28enne messicano dal piede destro educato e dal carattere mite - in campo forse anche troppo - che nonostante le sue aspirazioni per grandi squadre (manco se il Napoli non lo fosse), lo stipendio da top player (si dice non si allontani molto dai 5 milioni annui) e il fatto che in patria sia considerato l'equivalente di Cristiano Ronaldo per il Portogallo, non ha mai veramente convinto, nonostante le quattro stagioni già interamente trascorse qua. Insomma, uno di quelli che incide più a chiacchiere che nei fatti e perciò non credo che duri ancora molto.