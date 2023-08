IL PIZZINO SPOT di Urgo: Forti noi o schiappe loro? Nelle amichevoli mi sembra che ci sia qualcosa di innaturale e approssimativo: e resta il dubbio...

Confesso che non mi piacciono le amichevoli estive. Certo, so che sono necessarie per mettere carburante nel motore, costruire l'amalgama, tanto più se si è cambiato allenatore, e ritrovare il ritmo partita naturalmente smarrito nel mese di vacanza a Ibiza (chissà perché a luglio i calciatori stanno tutti là). Mi sembra sempre che ci sia qualcosa di innaturale e approssimativo nelle giocate, che regni più la confusione che il fluido svolgersi degli eventi, che domini più l'impaccio che la tecnica. Così alla fine mi sovrasta sempre l'atroce dubbio se siamo forti noi o schiappe loro.