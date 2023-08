Napoli: apprensione per Kvaratskhelia Il georgiano uscito zoppicante dal campo dopo l'amichevole col Girona

Amichevole ma non troppo quella che il Napoli ha giocato a Castel Di Sangro contro gli spagnoli del Girona nella serata di ieri: combattuta e terminata ai rigori è stata una partita maschia anche sul piano fisico, con Kvaratskhelia uscito zoppicante per un trauma contusivo distorsivo di cui oggi sarà valutata l'entità e Lobotka presente in allenamento ma con una fasciatura al ginocchio che tuttavia non gli ha impedito di svolgere l'intera seduta mattutina partitella compresa. Presente in campo anche il messicano Lozano: la pista che l'avrebbe dovuto portare negli Stati Uniti è definitivamente saltata visto che il calciomercato della Major League chiude il 2 agosto, in sostanza l'eventuale trasferimento avrebbe potuto concretizzarsi al massimo entro le 3 della notte appena trascorsa ma ciò non è accaduto, quindi ad oggi Lozano resta un calciatore del Napoli. Ora si valuterà dunque se rinnovare o cercare comunque un'altra sistemazione, ma l'agente ha lasciato Castel di Sangro e quindi se ne saprà di più nei prossimi giorni. Notizie positive sul fronte abbonamenti, dato che non si verificava da tempo, visto che sono state 24mila le tessere vendute in un solo giorno e considerando che quelle messe in vendita sono complessivamente intorno alle 25mila è verosimile credere che saranno sold out già in queste ore.