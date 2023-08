IL PIZZINO SPOT di Urgo: Basta così? Dopo la partenza di Ndombelè il Napoli deve decidere se prendere un sostituto. Ma forse non serve...

Cercasi sostituto di Tanguy Ndombelè disperatamente. Ma forse non ce n'è alcun bisogno. Il calciatore francese 26enne, ennesima eterna promessa non mantenuta del borioso calcio d'oltralpe, è stato a Napoli un anno esatto, come Kim Min-jae, ma lasciando tracce così delebili che l'immagine più nitida che ho di lui sul campo è quella...dei festeggiamenti. Premesso che rimpiazzarlo dovrebbe essere più facile di quanto sia stato per uno qualsiasi dei tanti calciatori anonimi passati da qua, abbiamo già in squadra chi può degnamente sostituirlo, Elmas e Gaetano, segnatamente. Basta così?