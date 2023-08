Napoli, terapie per Kvara. Si rivedono Mario Rui e Gaetano Ansia per la botta al ginocchio del georgiano. Domenica l'Augsburg

Settimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra si è divisa in due gruppi. Un gruppo ha svolto lavoro in piscina, mentre un secondo gruppo, dopo una prima fase di attivazione a secco, ha svolto esercitazione tecnica con conclusione nelle porticine. A chiusura di sessione partita a campo ridotto e lavoro di forza tra palestra e campo. Kvaratskhelia ha effettuato terapie in seguito al trauma contusivo riportato ieri in partita. Mario Rui e Gaetano hanno svolto personalizzato in campo.