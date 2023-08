Difensore centrale Napoli: un giovane brasiliano nel mirino di Garcia Il Napoli tratta Natan del Red Bull Bragantino

Una nuova pista brasiliana per il Napoli? Sì, dopo che nei giorni scorsi si era fatta strada la voce che voleva la società azzurra interessata a Murillo del Corinthians, 21enne difensore centrale di piede sinistro, ora rimbalza un nuovo rumors su un altro giovane centrale brasiliano.

Si tratta di Natan De Souza, anch'egli centrale di piede sinistro che gioca in una squadra con cui peraltro il Napoli ha già rapporti, il Red Bull Bragantino, cui gli azzurri girarono l'ex promessa mancata Leandrinho. Natan ha un anno in più di Murillo, qualche partita ufficiale in più, ed è molto forte fisicamente (188 centimetri) e anche veloce e bravo tecnicamente (giocava terzino prima di essere spostato al centro).

Sbocciato nel Flamengo, che gli aveva rinnovato il contratto con una clausola rescissoria di 70 milioni di euro è poi passato al Red Bull Bragantino.