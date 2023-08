Napoli, infortunio di Anguissa: ecco l'esito degli esami Piscina per Kvara, palestra per Osimhen

Gli esami strumentali effettuati a Frank Anguissa, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il centrocampista azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane.

Nel pomeriggio la squadra dopo una prima fase di attivazione ha svolto un torneo di calcio tennis. Gollini non si è allenato per uno stato influenzale. Demme, Lobotka, Jesus, Saco, e Kvaratskhelia hanno svolto lavoro in piscina. Gaetano ha fatto allenamento personalizzato in campo. Osimhen, Mario Rui e Olivera personalizzato in palestra. Zedadka terapie.