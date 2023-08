IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il festival degli sconosciuti Calciomercato, la Lazio chiude il colpo dell'anno? Ma non si tratta di un nuovo Ronaldo...

Udite, udite, lo ha annunciato qualche giorno fa il sito web di Calciomercato, "la Lazio sta per chiudere il colpo dell'anno". Sobbalzando per cotanta rivelazione e temendo di non poter reggere alla sconcertante notizia, mi sono preso un po' di tempo prima di leggere il nome del novello Ronaldo, della reincarnazione di Cruijff e Schiaffino messi insieme. Mi sono tranquillizzato solo quando ho scoperto che il fortunato era tal Djibril Sow, centrocampista 26enne dell’Eintracht Francoforte e della nazionale svizzera. Pare sia un'ira di Dio, ma nessuno lo sa ancora. Parola di Pietro Nicolodi.