IL PIZZINO SPOT di Urgo: Papaveri e papere Se Højlund è stato venduto per 85 milioni la richiesta di De Laurentiis per Osimhen è giustificata.

Rasmus Højlund è un calciatore danese di 20 anni, acquistato un anno fa dall'Atalanta per 17 milioni di euro, dopo aver ben giocato e molto segnato in pochi mesi allo Sturm Graz. Il giovane perticone dopo una sola stagione a Bergamo, ha fatto felice la società orobica, facendosi comprare dal Manchester United per circa 85 milioni, e sé stesso, visto lo stipendio moltiplicato per otto che ha strappato agli inglesi. Alla luce del fatto che in 32 partite con i nerazzurri ha segnato "appena" 9 gol, mi chiedo come si faccia a criticare la richiesta di 200 milioni del Napoli per Osimhen.