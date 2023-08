Napoli in chiaroscuro: gioca bene, spreca troppo. E l'Arabia tenta Osimhen In due amichevoli zero gol (e tante occasioni sprecate) dagli attaccanti

Amichevole in chiaroscuro l'ultima del Napoli contro l'Augsburg, formazione di bundesliga in grado nell'ultimo campionato di battere e mettere in difficoltà i campioni di Germania del Bayern Monaco, e dunque avversario performante. Buone le trame degli azzurri che pur senza Osimhen e Kvaratskhelia, oltre a diversi altri calciatori, si sono ritrovati più volte davanti alla porta avversaria...sbagliando però anche grossolanamente. E il gol vittoria per la squadra di Garcia, infatti, lo ha segnato un difensore: Rrahamani da calcio d'angolo. Certo è calcio d'agosto, non c'era in campo un tesoretto da 3 o 400 milioni di euro in due come Kvara e Osimhen e il nuovo tecnico sta sperimentando calciatori, posizioni e moduli e sarebbe semplicemente follia parlare di problemi in attacco.

E sul fronte attacco dall'Arabia saudita arrivano notizie di un'offerta dell'Al Hilal da 35 milioni di euro a stagione per il calciatorie e una cifra intorno ai 160 milioni per il Napoli: se Osimhen e il suo agente vacillano, però, De Laurentiis pare intenzionato a chiudere ogni discorso viste anche le tempistiche...è l'8 agosto e il 19 inizia il campionato, va bene ritrovarsi con 200 milioni di euro in cassa ma trovare un degno sostituto dell'attaccante protagonista assoluto dello Scudetto, a questo punto sarebbe davvero impresa complicata.