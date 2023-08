IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ma quali esperimenti Fanno già discutere le scelte di Garcia: ma prima degli esperimenti vengono le idee...

Poche cose meritano il rispetto dei tifosi come le "cause di forza maggiore". Così, pur tra una perplessità e l'altra, la partita con l'Ausburg non poteva non portare con sé più giustificazioni di quelle balbettate da John Belushi di fronte al mitra spianato dell'ex fidanzata abbandonata sull'altare in "The blues brothers". Però mi sembra che pure Rudi Garcia ci metta del suo. Se il 4-3-3 è il nostro credo perché non schierare Demme con Lobotka ed Elmas invece di riprovare con un improbabile 4-2-3-1 a cui il Napoli pare proprio non sia votato. Prima degli esperimenti vengono le idee.